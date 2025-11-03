https://news.day.az/world/1792660.html Сильное землетрясение на севере Афганистана Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:58 по местному (00:28 по бакинскому) времени в 45 км юго-востоку от города Мазари-Шариф в провинции Балх на севере страны.
Сильное землетрясение на севере Афганистана
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:58 по местному (00:28 по бакинскому) времени в 45 км юго-востоку от города Мазари-Шариф в провинции Балх на севере страны.
Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.
