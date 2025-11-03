Сильное землетрясение на севере Афганистана

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:58 по местному (00:28 по бакинскому) времени в 45 км юго-востоку от города Мазари-Шариф в провинции Балх на севере страны.

Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.