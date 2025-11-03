https://news.day.az/officialchronicle/1792786.html Президент Ильхам Алиев: Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев: Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана
Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"Государство, ученые, лингвисты, писатели, поэты, журналисты, все, кто занимается политикой, должны уделять этому большое внимание", - подчеркнул Президент.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре