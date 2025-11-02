В Мексике застрелили мэра

Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milenio.

"Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых", - говорится в публикации.

Отмечается, что политик получил шесть пулевых ранений, скончался он уже по пути в больницу. При этом во время атаки пострадал еще один человек.

Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе, еще один нападавший умер.