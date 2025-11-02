https://news.day.az/world/1792630.html В Мексике застрелили мэра Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milenio. "Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых", - говорится в публикации.
В Мексике застрелили мэра
Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milenio.
"Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых", - говорится в публикации.
Отмечается, что политик получил шесть пулевых ранений, скончался он уже по пути в больницу. При этом во время атаки пострадал еще один человек.
Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе, еще один нападавший умер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре