https://news.day.az/society/1792706.html Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, 3 ноября. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Космическая погода 03 ноября 2025 года. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - возможны эпизодические геомагнитные возмущения.
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце
Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, 3 ноября.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 03 ноября 2025 года. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность - ожидается дальнейший рост вспышечной активности", - сказано в сообщении.
По данным специалистов, в прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность оставалась умеренно повышенной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре