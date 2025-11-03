Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце

Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, 3 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Космическая погода 03 ноября 2025 года. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность - ожидается дальнейший рост вспышечной активности", - сказано в сообщении.

По данным специалистов, в прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность оставалась умеренно повышенной.