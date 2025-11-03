https://news.day.az/world/1792730.html

Китай отменил визы для граждан этой страны

Китай продлит действие безвизового режима для нескольких стран. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР. Действие безвизового режима распространяется на Францию (до 31 декабря 2026 года) и Швецию (начиная с 10 ноября).