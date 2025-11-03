Раскрыт секрет долголетия гренландских китов

Гренландский кит - самое долгоживущее млекопитающее в мире, иногда доживающее даже до 200 лет.

Новое исследование проливает свет на секреты невероятного долголетия этого кита, и это может повлиять на то, как человечество борется со старением.

Как передает Day.Az, об этом пишет Iflscience.

Помимо своей невероятной продолжительности жизни, гренландский кит также может похвастаться впечатляющими размерами. Весом более 80 тонн, он является вторым по величине животным на Земле.

Теоретически, такие крупные и долгоживущие животные должны быть подвержены большему риску развития рака. Их тела содержат больше клеток и, следовательно, подвергаются большему количеству делений в течение их более продолжительной жизни, каждое из которых потенциально может привести к мутациям. Однако это не так: заболеваемость раком не коррелирует с размером тела - несоответствие, известное как парадокс Пето.

Исследователи решили изучить это противоречие на примере гренландского кита, предполагая, что он "должен обладать уникальными мощными генетическими механизмами для предотвращения рака и других возрастных заболеваний".

Группа под руководством ученых из Рочестерского университета идентифицировала белок, активируемый холодом, который помогает восстанавливать поврежденную ДНК. Он называется CIRBP, и его уровень у гренландских китов был обнаружен гораздо выше, чем у любого другого млекопитающего.

Как вид, находящийся под угрозой исчезновения, киты особенно трудны для изучения, поэтому исследователям пришлось полагаться на образцы тканей, собранные инупиатами Аляски, которым разрешено охотиться на этот вид в честь давней культурной традиции.

Из этих образцов команда вырастила клетки кита в лабораторных условиях, которые, как они обнаружили, лучше восстанавливали поврежденную ДНК и имели более низкий уровень мутаций, чем человеческие клетки, с которыми их сравнивали.

Они отметили несколько белков репарации ДНК, которые были обнаружены у гренландских китов в большем количестве, чем у других видов млекопитающих, что может объяснить этот факт, но особое внимание привлек CIRBP.

"CIRBP выделялся тем, что его уровень был в 100 раз выше", - заявила Вера Горбунова, автор исследования и профессор биологии Рочестерского университета.

Этот белок играет ключевую роль в восстановлении двухцепочечных разрывов (когда фосфатный остов обеих цепей ДНК повреждается, что может способствовать развитию рака) и активируется в условиях холода, например, в ледяной океанской воде обитания гренландских китов.

"Если мы просто понизим температуру на несколько градусов, клетки будут вырабатывать больше белка CIRBP", - пояснил профессор Андрей Селуанов, соавтор исследования.

Крайне важно, что CIRBP присутствует у людей, а это означает, что этот прорыв в нашем понимании долголетия гренландских китов потенциально может быть использован для продления жизни человека.

Когда ученые экспрессировали белок кита в клетках человека, их способность к восстановлению ДНК улучшилась.

Что касается того, как мы можем добиться этого у людей, у Горбуновой есть несколько предположений: "Может быть эффективным как повышение активности CIRBP в организме, так и введение большего количества белка. Изменение образа жизни, например, принятие холодного душа, также может способствовать этому.

Ученые отметили, что необходимо провести гораздо больше исследований CIRPB, прежде чем станет понятно, так ли это, но перспектива, что однажды мы сможем улучшить восстановление ДНК, повысить устойчивость к раку и замедлить процессы старения, все благодаря очень крупному киту, весьма захватывающая.