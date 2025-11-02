Вспышки на Солнце могли разогнать комету, летящую к Земле

Вспышки на обратной стороне Солнца и выброшенная в их результате плазма могли ускорить межзвездный объект 3l/ATLAS.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, по космическому объекту в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее пяти больших солнечных выбросов. Самым заметным мог быть удар 24 октября, нанесенный сильной вспышкой балла Х, зарегистрированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.