В Париже разыграют в лотерею старинные надгробия

Жители Парижа смогут подать заявку на участие в необычном розыгрыше, в ходе которого победители станут владельцами старинных надгробий на известных кладбищах города - Пер-Лашез, Монпарнасе и Монмартре. Владелец сможет получить право на захоронение на 5, 10 лет, а также навсегда, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Этот проект, одобренный Советом Парижа, направлен на сохранение ветшающих памятников. Он предоставляет горожанам возможность обрести собственное место покоя в сердце столицы, где новые захоронения давно невозможны. Примечательно, что городскими властями эта инициатива была анонсирована накануне Хэллоуина.

Город, столкнувшийся с нехваткой мест на старых кладбищах, предложил жителям своеобразный обмен: реставрируя старинные памятники, они получают право на организацию семейной могилы под этим памятником - на 10, 30, 50 лет или даже навечно (a perpetuite). При этом важным условием для бессрочного владения является постоянная забота о могиле.

Первые адреса, где разыграют памятники, будут объявлены 3 ноября в полдень по парижскому времени: это десять памятников на кладбище Пер-Лашез, десять - на Монмартре и десять - на Монпарнасе. Однако участвовать смогут только парижане - условие быть парижанином или парижанкой остается обязательным; для граждан другой страны участие в данном розыгрыше невозможно.

Власти города подчеркивают, что проект носит экспериментальный характер, и его результаты будут представлены Совету Парижа в 2026 году. Если идея оправдает себя, то, возможно, другие французские города последуют примеру столицы.