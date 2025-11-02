Немецкие альпинисты найдены мертвыми под лавиной в Италии

Пятеро альпинистов из ФРГ погибли в результате схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу.

Уточняется, что под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы. В первой, состоявшей из трех человек (женщина и двое мужчин), все участники погибли. Во второй двое выжили, а еще двое числились пропавшими до сегодняшнего дня. Ими оказались отец и его 17-летняя дочь.

Поисково-спасательная операция проходила в сложных погодных условиях.