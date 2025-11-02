https://news.day.az/tourism/1792605.html Немецкие альпинисты найдены мертвыми под лавиной в Италии Пятеро альпинистов из ФРГ погибли в результате схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу. Уточняется, что под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы.
Немецкие альпинисты найдены мертвыми под лавиной в Италии
Пятеро альпинистов из ФРГ погибли в результате схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу.
Уточняется, что под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы. В первой, состоявшей из трех человек (женщина и двое мужчин), все участники погибли. Во второй двое выжили, а еще двое числились пропавшими до сегодняшнего дня. Ими оказались отец и его 17-летняя дочь.
Поисково-спасательная операция проходила в сложных погодных условиях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре