Трамп не поддержал переговоры с демократами по окончанию шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен идти на соглашение с Демократической партией или поддаваться давлению, чтобы положить конец закрытию федерального правительства.

Как сообщает Day.Az, Трамп сказал об этом в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая журналисту, который отметил, что ранее Трамп умел идти на компромиссы и избегать шатдаунов, он заявил:

"Я очень хорош в этом деле. Но я не собираюсь делать это, поддаваясь шантажу заблудших демократов. С этими людьми действительно есть проблема".