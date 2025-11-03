https://news.day.az/world/1792670.html Трамп не поддержал переговоры с демократами по окончанию шатдауна Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен идти на соглашение с Демократической партией или поддаваться давлению, чтобы положить конец закрытию федерального правительства. Как сообщает Day.Az, Трамп сказал об этом в интервью телеканалу CBS News.
Отвечая журналисту, который отметил, что ранее Трамп умел идти на компромиссы и избегать шатдаунов, он заявил:
"Я очень хорош в этом деле. Но я не собираюсь делать это, поддаваясь шантажу заблудших демократов. С этими людьми действительно есть проблема".
