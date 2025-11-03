https://news.day.az/society/1792852.html Авария на забратском шоссе в Баку - ФОТО На забратском шоссе в Сабунчинском районе Баку произошло ДТП. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Changan. В результате аварии никто не пострадал.
Авария на забратском шоссе в Баку - ФОТО
На забратском шоссе в Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az, автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Changan.
В результате аварии никто не пострадал.
