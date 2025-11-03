Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

Назначены арбитры на матч IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по фтуболу между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу обслужит бригада арбитров из Австрии.

Главным судьей назначен Себастьян Гисхаммер. Его ассистентами выступят Роланд Ридель и Сантино Шрейнер. Обязанности четвертого арбитра выполнит Вальтер Альтманн. За видеоповтор (VAR) будет отвечать Мануэль Шутенгрубер, а помощником (AVAR) станет Йозеф Шпурни.

Напомним, матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 21:45.