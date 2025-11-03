https://news.day.az/sport/1792791.html Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси" Назначены арбитры на матч IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по фтуболу между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу обслужит бригада арбитров из Австрии. Главным судьей назначен Себастьян Гисхаммер.
Назначены арбитры на матч IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по фтуболу между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу обслужит бригада арбитров из Австрии.
Главным судьей назначен Себастьян Гисхаммер. Его ассистентами выступят Роланд Ридель и Сантино Шрейнер. Обязанности четвертого арбитра выполнит Вальтер Альтманн. За видеоповтор (VAR) будет отвечать Мануэль Шутенгрубер, а помощником (AVAR) станет Йозеф Шпурни.
Напомним, матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 21:45.
