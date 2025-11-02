Ученые сняли на камеру самую глубоководную рыбу в мире

В 2023 году учёные обнаружили и сняли на камеру рыбу на глубине более 8 километров, установив новый рекорд для глубоководных рыб.

Как передает Day.Az со ссылкой на IFLScience, рыба была обнаружена у берегов Японии, в желобе Идзу-Огасавара у западного края Тихого океана.

Именно здесь учёные засняли неизвестный вид Pseudoliparis, разновидности морских слизней, на невероятной глубине 8336 метров, побив предыдущий рекорд по самой глубоководной рыбе, найденной на глубине 8178 метров в знаменитой Марианской впадине.

Как рассказал в интервью IFLScience профессор Алан Джеймисон из Центра глубоководных исследований Миндероо-УАЗ, возглавлявший экспедицию, команда, работающая на исследовательском судне DSSV Pressure Drop, пришла к выводу, что более высокая температура в Идзу-Огасавара позволит существам жить на большей глубине, поэтому они решили провести исследование.

Правота команды подтвердилась: они поймали Pseudoliparis belyaevi на глубине 8022 метра и засняли на видео тот же род, но неизвестный вид на глубине 8336 метров.