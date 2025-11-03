В США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна

Массовые отмены и задержки авиарейсов ожидаются в США из-за приостановки работы федерального правительства и нехватки авиадиспетчерского персонала.

Как передает Day.Az, об этом предупредил министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу ABC.

Глава Минтранса подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. По его словам, если шатдаун правительства продолжится несколько недель, ситуация в авиасообщении значительно ухудшится.

"Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей", - заявил Даффи.