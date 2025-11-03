ЕС видит в Среднем коридоре ключ к развитию Центральной Азии

Новые транспортные маршруты, такие как Средний коридор, могут раскрыть огромный потенциал Центральной Азии, но только при наличии квалифицированной рабочей силы.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава отдела сотрудничества представительства Европейского союза в Казахстане Йоханнес Баур, выступая на встрече высокого уровня программы DARYA (Диалог и действия для молодёжи Центральной Азии), прошедшей 30-31 октября в Турине.

"Исторически Центральная Азия всегда служила мостом между Европой и Азией, и сегодня ЕС и этот регион активно укрепляют отношения", - заявил он.

В мероприятии приняли участие заместители министров образования и труда Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, представители ЕС, социальных партнёров и частного сектора. Участники обсудили достигнутый прогресс и определили приоритетные направления для следующего этапа сотрудничества.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.

Согласно информации, Европейский союз и страны Центральной Азии укрепляют партнёрство в сфере образования и развития навыков для содействия устойчивому росту, инновациям и общему процветанию и этому была посвящена встреча на высоком уровне в рамках программы DARYA.