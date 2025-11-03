Трамп заявил о переводе производства микрочипов в США

Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США благодаря пошлинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США - именно из-за пошлин", - сказал он.

По словам главы Белого дома, без этих мер этого бы не случилось.

Также он заявил, что через два года Соединенные Штаты будут контролировать 40-50 процентов рынка микрочипов.