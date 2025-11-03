https://news.day.az/world/1792665.html Трамп заявил о переводе производства микрочипов в США Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США благодаря пошлинам. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США - именно из-за пошлин", - сказал он.
