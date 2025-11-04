Тайфун вызвал сильное наводнение на Филиппинах

На Филиппинах в префектуре Себу произошло сильное наводнение из-за тайфуна "Калмаеги".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

