В Баку начался судебный процесс по делу о госизмене

Начался судебный процесс по уголовному делу против Шохрета Мамедова, обвиняемого в государственной измене путём выполнения поручений иностранных спецслужб.

Как передает Day.Az, на заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Суд принял решение о передаче уголовного дела в судебное разбирательство.

Предварительное заседание суда назначено на 14 ноября.

Шохрет Мамедов был задержан в ходе операции СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики ("государственная измена").