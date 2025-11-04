https://news.day.az/society/1793058.html В Баку начался судебный процесс по делу о госизмене Начался судебный процесс по уголовному делу против Шохрета Мамедова, обвиняемого в государственной измене путём выполнения поручений иностранных спецслужб. Как передает Day.Az, на заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Суд принял решение о передаче уголовного дела в судебное разбирательство.
Предварительное заседание суда назначено на 14 ноября.
Шохрет Мамедов был задержан в ходе операции СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики ("государственная измена").
