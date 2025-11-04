Получение этой справки в Азербайджане теперь занимает всего несколько секунд

Для обеспечения удовлетворенности граждан, расширения охвата предоставляемых услуг и предотвращения потери времени Министерство внутренних дел постоянно совершенствует свои электронные сервисы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, процесс получения справки о судимости в электронном виде с подтверждением усиленной электронной подписью полностью автоматизирован. Теперь справку о судимости можно получить за считанные секунды через мобильное приложение "E-Polis" и портал "e-xidmet.mia.gov.az".

Ранее для получения этой справки требовалась подача документов, их проверка и подготовка справки, что занимало определенное время: гражданам приходилось ждать в очереди и посещать государственный орган. Таким образом, справка, которая раньше выдавалась примерно за один день, теперь доступна в режиме реального времени без посещения каких-либо учреждений.

Благодаря новой возможности физические очереди устраняются, потери времени минимизируются, оперативность и прозрачность услуги повышаются. Кроме того, ускоряется обмен информацией между государственными органами, отпадает необходимость в физической транспортировке документов и их архивировании.

Министерство внутренних дел продолжает внедрять полезные нововведения, повышающие удовлетворенность граждан, создавая реальные примеры перехода к цифровому государству.