ЕБРР предоставит кредит на строительство ветровых электростанций в Турции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет старший кредит в размере до 200 миллионов долларов США компании Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., одной из крупнейших независимых энергетических компаний Турции с установленной мощностью 4,2 ГВт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что финансирование сроком до восьми лет будет направлено на разработку и строительство второго этапа ветроэнергетического проекта YEKA-2, включающего ветровые электростанции Gaia, Falp и Arturna.

"Совокупная установленная мощность объектов составит до 250 МВт, а годовая выработка - около 630 ГВт·ч чистой электроэнергии, что позволит сократить выбросы CO₂ примерно на 220 000 тонн в год.

Общая стоимость проекта оценивается в 399 миллионов долларов США. Инициатива соответствует приоритетам ЕБРР по продвижению "зеленого" и инклюзивного роста.

В рамках "зеленого" компонента проект способствует смягчению последствий изменения климата за счет увеличения доли возобновляемой генерации. В рамках инклюзивного направления Enerjisa создаст два местных центра - Центр профессиональной квалификации и сертификации (VQCC) для удовлетворения потребностей рынка труда и социальное предприятие, которое будет поддерживать развитие сельского хозяйства, животноводства и туризма в затронутых регионах", - говорится в информации.

Согласно информации, проект также станет частью процесса справедливого отказа от угольной генерации в Турции, создавая новые экономические возможности и поддерживая участие женщин в энергетическом секторе.

"ЕБРР и Enerjisa будут сотрудничать для внесения предложений частного сектора в национальную стратегию справедливого перехода", - сообщает банк.