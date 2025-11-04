В AzTV выявлены недочеты на 26 млн манатов

Обнародованы результаты аудита, проведённого в отношении управления государственными средствами и другим имуществом в ЗАО "Телевидение и Радиовещание Азербайджана" (AzTV).

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в "Заключении Счётной палаты Азербайджанской Республики на проект государственного бюджета на 2026 год".

Отмечается, что в ходе аудита было установлено: в AzTV средства, которые должны были выплачиваться работникам, действующим на основе трудового договора в виде заработной платы за выполнение трудовых функций, оформлялись и выплачивались под видом гонораров.

Общая сумма таких выплат составила 26,0 млн манатов, в том числе:

- 11,3 млн манатов - в 2023 году,

- 11,6 млн манатов - в 2024 году,

- 3,1 млн манатов - в I квартале 2025 года.

Это привело к неправильной классификации трудовых отношений как гражданско-правовых, что противоречит положениям Трудового кодекса и Налогового кодекса, а также вызвало несоответствия в начислении обязательных социальных отчислений.

В результате социальные права работников были ограничены, поскольку обязательные страховые взносы удерживались не в полном объёме.