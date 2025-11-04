Академиков озадачили: азербайджанской науке пора браться за дело

Автор: Лейла Таривердиева

3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана. На мероприятии выступил Президент Ильхам Алиев. Глава государства произносил речь и на собрании по случаю предыдущей круглой даты, но сегодня все изменилось. Изменился Азербайджан, регион, изменился каждый из нас. И эти изменения требуют новых подходов, новых акцентов.

Азербайджанская наука, как и в целом жизнь общества находились десять лет назад под давлением ситуации, связанной с потерей территорий, с горькими воспоминаниями о пережитых нашим народом трагедиях. Фактор армянской оккупации ложился тенью на каждое начинание, даже если мы старались не говорить об этом.

В 2025 году мы живем уже совсем в другой реальности. Как сказал Президент, выступая в НАНА, сегодня Азербайджан владеет всеми суверенными землями. На нашей территории нет оккупационных войск. На нашей территории нет иностранных воинских формирований. Сегодня мы строим и созидаем на этих землях. Мы живем с осознанием того факта, что в мире нет второй такой страны, которая одержала бы столь блестящую, полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

Под новую ситуацию должны адаптироваться наша наука, наша экономика. За прошедшие годы в мире произошли перемены, и теперь лидерство определяют не ресурсы, а технологическое развитие. В том числе это касается военной сферы и военной промышленности. И тут на плечи азербайджанской науки, конечно же, ложатся особые задачи.

Глава государства прав, указывая на технологичность современных войн. Азербайджан был первым, кто показал войну 21-го века. Вторая карабахская война продемонстрировала, что в нынешних войнах технологии определяют половину успеха. А со временем этот показатель будет расти. Азербайджан в своем новом статусе должен уже не только пользоваться плодами чужой научной мысли, но и начинать продвигать и собственную науку. И в направлении мирных целей, и в направлении обороны.

Не случайно Президент Ильхам Алиев в своей речи неоднократно указывал, что в той или иной сфере, в том числе в сфере военной промышленности, на отечественных ученых возлагаются особые задачи, что для нашей науки открывается широкое поле деятельности. Глава государства назвал технологическое развитие главным приоритетом и возложил основную ответственность за решение этой задачи на азербайджанских ученых. Он подчеркнул, что развитие стран определяется не природными ресурсами, а интеллектуальным потенциалом общества, развитием технологий и науки. А природные ресурсы - это всего лишь возможность направить средства, получаемые от их экспорта, в человеческий капитал, в развитие технологий, чтобы наше развитие было устойчивым в будущем. Природные ресурсы конечны, а интеллектуальный потенциал - это неисчерпаемое богатство, считает глава государства.

Тут хотелось бы заметить, что очень много лет мы ничего не слышали об открытиях и успехах азербайджанских ученых. В систему НАНА входит множество научных учреждений, застывших на уровне начала 90-х. В то время как Академия наук должна быть живым организмом, который развивается, растет и дает плоды. НАНА должна поспевать за происходящими изменениями, вписываться в них, помогать проявляться новым талантам, мотивировать, а не демотивировать молодежь. Сегодня НАНА представляется глыбой льда, в которой заморожена и обездвижена научная мысль. Необходимо вернуть энтузиазм в нашу науку. Именно энтузиазм побуждает к поискам и открытиям.

Очень хотелось бы, чтобы имена наших ученых снова зазвучали на мировом уровне, как это было когда-то, чтобы в своих трудах зарубежные светила ссылались на открытия и разработки азербайджанских специалистов. Это не фантастика. Это уже было и это можно вернуть. Вернуть соответствующую ауру Академии наук - это задача и государственных структур, и самого научного сообщества.

Отечественная наука должна быть в первых рядах в борьбе с различными угрозами, которые все еще существуют для Азербайджана. Может показаться странным, но одно из средств нейтрализации угроз - это историческая наука. Не секрет, что многие годы эта наука находилась под давлением чуждых нам интересов. Нашу историю писали и переписывали в интересах держав и недобрых соседей. Азербайджанский народ был лишен возможности изучать свою реальную историю.

"К сожалению, наша богатая история долгие годы искажалась Арменией и армянской диаспорой, и пропаганда против нас в этом направлении не прекращается и сегодня. Поэтому мы должны отстаивать свою собственную правду. Я говорил об этом 10 лет назад на 70-летии Академии. Сегодня я хочу сказать и о том, что мы должны изучать и пропагандировать нашу историю. Граждане Азербайджана, азербайджанская молодежь должны знать нашу богатую историю. Они должны знать, что история азербайджанского народа, история нашей государственности, способность нашего народа созидать имеют многовековую историю", - сказал, выступая в НАНА, Президент Ильхам Алиев.

Вспомнилось, как незадолго до войны глава государства участвовал в открытии Н-ской военчасти в Мингячевире и выступил перед личным составом. Он тогда заявил, что у каждого солдата, офицера должно быть полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной. Президент говорил о реальной истории.

Эти слова вызвали отклик в экспертном сообществе, где заговорили о важности создания Азербайджаном такой исторической концепции, которая позволит воспитывать новые поколения мотивированными и прекрасно разбирающимися в исторических реалиях. Для этого необходимо приложить огромные усилия, изучать источники, копаться в архивах, очиститься от старых, навязанных концепций и сформировать свою, которая исходит из национальных и стратегических интересов Азербайджана и азербайджанского народа.

Именно об этом постоянно говорил и говорит Президент Ильхам Алиев. И что следует подчеркнуть особо - новая и отвечающая реалиям концепция истории Азербайджана не представляет ни для кого угрозы. После публикации текста выступления Президента Азербайджана в НАНА, в армянских пабликах поднялся шум об "угрозе", о якобы планах по "захвату" территорий соседа. Истерику вызвали слова о перспективе возвращения азербайджанцев на свои исторические земли в Армении. Но истерики постарались не обратить внимания на самое главное, о чем сказал при этом азербайджанский лидер. Он сказал:

"Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Наш народ внес вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни одному государству или другому народу. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать народ и государство Армения. Я уже давно об этом говорю. Мы должны вернуться на свои исторические земли не на танках, а на автомобилях".

В том, что всем станет известно историческое название нынешнего Севана, нет ничего угрожающего. На старинных картах, составленных - подчеркнем - не азербайджанцами, нет Севана, есть Гейче. То же самое касается и многих других топонимов и гидронимов. Эти факты хорошо известны мировой науке, но в угоду армянству они всегда прятались в архивы. В советские времена навязанная Азербайджану историческая концепция превратила его в некое образование, появившееся непонятно как, когда и откуда. В той же логике в мире никогда не поднимался вопрос возвращения насильственно изгнанных азербайджанцев в Армению. То, что несколько сот тысяч людей вдруг исчезли с демографической картины этой республики, никого не тронуло. Поэтому необходима историческая правда, и не на уровне экспертов и журналистов, а на уровне науки, конкретно - Академии наук. Эта правда должна быть основана на источниках и научном подходе. Источников масса, нужен лишь серьезный подход и усердие. Как сказал в НАНА Президент, необходимы серьезные научные работы по истории.

И еще - эта правда должна звучать не только для нас. Это очень важное условие. Ее нужно доводить до мирового научного сообщества, популяризировать. Весь мир знает пока что только армянскую "правду". Это нужно изменить.

Наша армия сделала невозможное, освободив земли после тридцатилетней оккупации. Теперь пришла очередь наших ученых разгромить нагромождения исторической лжи. Эта работа не кажется такой уж сложной для Азербайджана. Ведь, как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня.