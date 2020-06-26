Ризван Гусейнов: Для Азербайджана очень важно создать историческую концепцию, исходящую из национальных интересов страны

Армия - это не только бронетанковая мощь, дальнобойность орудий и современные технологии. Это и высокий дух, который дает силу солдату и превращает его оружие в реальное средство победы над врагом. Это очень важный элемент формирования сильной армии, которому, выступая накануне на открытии Н-ской военчасти в Мингячевире, уделил особое внимание Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что идеологическая работа должна быть организована на высоком уровне, личный состав - воспитываться в патриотическом духе. Молодежь должна знать, что независимость досталась нам нелегко. С этой целью Президент Ильхам Алиев поручил во всех воинских частях придавать особое значение идеологической работе. "У каждого солдата, офицера должно быть полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной. Я неоднократно говорил, что мы, к сожалению, не знали своей реальной истории. Мы не виноваты в этом, потому что мы так читали, нас так учили", - сказал глава государства.

То значение, которое руководитель страны придал изучению реальной истории Азербайджана в рядах Вооруженных сил, было высоко оценено в экспертных и научных кругах страны.

Как отметил в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов, выступление Президента охватило наиболее актуальные вопросы современного строительства армии, истории Азербайджана, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, его нынешнего состояния и ситуации на оккупированных территориях, где армянами изменены топонимы, стерто наследие нашего народа.

"Президент Азербайджана охватил весь комплекс проблем, а также показал направление деятельности. И что для меня, как историка, особенно важно - глава государства напомнил, насколько важную роль в мотивации военнослужащих играет знание истории своей страны. Абсолютно согласен - правильно преподанная история или историческая концепция позволяет поднять патриотический дух, помогает военнослужащим быть полностью мотивированными для освобождения территорий Азербайджана", - сказал историк.

Гусейнов выразил надежду, что уже неоднократные за последнее время указания главы государства на необходимость изучения реальной истории Азербайджана подвигнут соответствующие структуры, в том числе и Академию наук на разработку исторической концепции, которая позволит создавать учебные программы для различных возрастных групп, различных специальностей, чтобы у каждого гражданина Азербайджана было четкое понимание, видение истории своей страны, а также того, к чему эта история мотивирует. Ведь история - это не просто перечисление дат, событий, фактов. Историческая концепция имеет цель сформировать у гражданина мировоззрение и мотивировать его на определенные действия. Если говорить об армии - то на повышение патриотического духа и на осознанную готовность к освобождению оккупированных противником территорий Азербайджана.

"Считаю, что на сегодня это главная задача исторической науки для Азербайджана. Возможно, для других стран изучение истории имеет какие-то другие цели, но для Азербайджана очень важно на десятилетия вперед обеспечить себя такой исторической концепцией, которая позволит воспитывать новые поколения мотивированными и прекрасно разбирающимися в исторические реалиях. Для этого необходимо заново изучить базу источников, архивных материалов, чтобы на основе этого сформировать историческую концепцию. Не надо ссылаться на концепции и идеологические программы, разработанные в советское время или взятые у других стран. От всего этого надо очиститься и создать сугубо свою концепцию, которая исходит из национальных и стратегических интересов Азербайджана и азербайджанского народа", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева