В Баку ограничат движение на ряде дорог из-за подготовки ко Дню Победы

В связи с празднованием Дня Победы - 8 ноября, для подготовки к мероприятию 5 и 6 ноября с 10:00 до 16:00 движение транспорта на ряде улиц и проспектов столицы будет полностью ограничено и перенаправлено по другим маршрутам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку к участникам дорожного движения.

Улицы и проспекты, где будут действовать ограничения:

В направлении от Дворца водных видов спорта, здания телетеатра и улицы Шейх Шамиля к площади Азнефть;

Проспект Нефтчиляр, улицы Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, а также часть проспекта 8 Ноября;

Бульвар Белого города - от улицы Хагани Рустамова до улицы Яшара Сафарова.

Альтернативные маршруты:

Водителям, въезжающим в город с южного направления, рекомендуется использовать третий внешний кольцевой маршрут, следуя от 14-го километра Бакинско-Сальянской дороги через Локбатанский круг в сторону 20 Января или Ени Ясамал - в качестве альтернативы площадям Азнефть и Нефтчиляр.

Жителям 20-го участка и посёлка Байыл советуется двигаться по внутренним дорогам посёлка, выезжая через улицу Гурбана Аббасова, а затем по улицам Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова в направлении центра города.

Тем, кто направляется из центра столицы в районы Хатаи и Низами, рекомендуется использовать улицы Ш. Бадалбейли, проспект Азадлыг, Низами и Яшара Сафарова.

Водители, выезжающие с проспекта Гейдара Алиева в сторону Ясамала и других направлений, могут двигаться по улице Яшара Сафарова, а затем по улицам 28 Мая, Р. Бехбудова, Физули и А. Шаига.

Организация движения:

На въездах и выездах из зон с ограничением движения сотрудники Государственной дорожной полиции будут направлять транспортные средства по альтернативным маршрутам.

Участников дорожного движения призывают учитывать временные ограничения, по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта и передвигаться в центральной части города только на общественном транспорте.