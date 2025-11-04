В Баку ограничат движение на ряде дорог из-за подготовки ко Дню Победы - СПИСОК
В связи с празднованием Дня Победы - 8 ноября, для подготовки к мероприятию 5 и 6 ноября с 10:00 до 16:00 движение транспорта на ряде улиц и проспектов столицы будет полностью ограничено и перенаправлено по другим маршрутам.
Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку к участникам дорожного движения.
Улицы и проспекты, где будут действовать ограничения:
В направлении от Дворца водных видов спорта, здания телетеатра и улицы Шейх Шамиля к площади Азнефть;
Проспект Нефтчиляр, улицы Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, а также часть проспекта 8 Ноября;
Бульвар Белого города - от улицы Хагани Рустамова до улицы Яшара Сафарова.
Альтернативные маршруты:
Водителям, въезжающим в город с южного направления, рекомендуется использовать третий внешний кольцевой маршрут, следуя от 14-го километра Бакинско-Сальянской дороги через Локбатанский круг в сторону 20 Января или Ени Ясамал - в качестве альтернативы площадям Азнефть и Нефтчиляр.
Жителям 20-го участка и посёлка Байыл советуется двигаться по внутренним дорогам посёлка, выезжая через улицу Гурбана Аббасова, а затем по улицам Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова в направлении центра города.
Тем, кто направляется из центра столицы в районы Хатаи и Низами, рекомендуется использовать улицы Ш. Бадалбейли, проспект Азадлыг, Низами и Яшара Сафарова.
Водители, выезжающие с проспекта Гейдара Алиева в сторону Ясамала и других направлений, могут двигаться по улице Яшара Сафарова, а затем по улицам 28 Мая, Р. Бехбудова, Физули и А. Шаига.
Организация движения:
На въездах и выездах из зон с ограничением движения сотрудники Государственной дорожной полиции будут направлять транспортные средства по альтернативным маршрутам.
Участников дорожного движения призывают учитывать временные ограничения, по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта и передвигаться в центральной части города только на общественном транспорте.
