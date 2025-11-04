Создатель лабубу вошел в десятку самых богатых миллиардеров КНР

Создатель сети магазинов Pop Mart, известный по игрушкам лабубу, Ван Нин, вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая с состоянием в $22,3 млрд.

Как передает Day.Az, это следует из рейтинга журнала Forbes.

Ван Нин, как уточняется, занял десятое место в рейтинге.

Первыми в нем стали основатель ByteDance (владелец TikTok) Чжан Имин с состоянием $65,5 млрд, глава производителя напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($58,7 млрд) и руководитель Tencent (разработчик WeChat) Ма Хуатэн ($52,2 млрд).

В десятку также вошли глава Xiaomi Лэй Цзюнь ($46,2 млрд), глава компании-разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин ($42,4 млрд), создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владельца интернет-магазина Temu Колин Хуан ($37,9 млрд) и другие.