Day.Az представляет вниманию читателей аналитический материал исполнительного директора европейского издания CE Report Айтен Алиевой, посвященный Евросоюзу.

Форум по расширению ЕС, назначенный на 18 ноября 2025 года, будет посвящен Пакету расширения 2025 года и подготовке к интеграции новых государств-членов. Мероприятие пройдет под темой "Завершая Союз, обеспечиваем наше будущее" и знаменует переход в восприятии - от вопроса о том, могут ли страны присоединиться к ЕС, к тому, как и когда должно произойти расширение. Основными темами обсуждения станут реформы в странах-кандидатах, в частности в области верховенства права, фундаментальных прав и экономической конвергенции, а также институциональная и экономическая готовность ЕС к расширению. Особое внимание будет уделено Западным Балканам как ключевому региону для расширения, учитывая его стратегическое значение для стабильности и безопасности Европы.

Цель данной статьи - проанализировать факторы, влияющие на решения о присоединении, с особым вниманием к критериям, применяемым как к кандидатам, так и к потенциальным кандидатам.

Наилучшие перспективы членства

Среди нынешних стран-кандидатов ЕС наибольший потенциал для присоединения демонстрируют Черногория и Молдова, хотя их пути к членству принципиально различаются. Черногория является наиболее продвинутым западнобалканским кандидатом с технической точки зрения, в то время как Молдова представляет новую волну восточного расширения, обусловленного геополитической срочностью и стратегической значимостью для Европейского союза.

Черногория начала переговоры о вступлении в 2012 году и с тех пор открыла все 33 главы переговоров, при этом несколько уже закрыты на временной основе, что делает её ведущим кандидатом среди государств Западных Балкан. Её прогресс отражает более чем десятилетние устойчивые институциональные реформы и приведение законодательства в соответствие нормам ЕС. Политическая элита страны, включая большинство партий, поддерживает вступление в ЕС, что обеспечивает преемственность реформ, несмотря на внутренние политические колебания. Черногория добилась значительного прогресса в таких областях, как судебная реформа, государственное управление и приведение внешней политики в соответствие с ЕС, включая введение санкций против России. Тем не менее, сохраняются определённые вызовы, включая коррупцию, ограниченную свободу СМИ и слабое обеспечение верховенства закона, что продолжает препятствовать полной реализации стандартов ЕС. Последние отчеты Европейской комиссии подчеркивают важность продолжения судебных реформ в Черногории и обеспечения независимости судебной системы как ключевых условий для завершения финальных глав переговоров. Учитывая её малые размеры, проевропейскую ориентацию и продвинутую стадию переговоров, Черногория широко рассматривается как наиболее вероятный следующий член ЕС при условии сохранения темпов реформ.

Молдова отражает скорее геополитические аспекты расширения, чем административные. Молдова получила статус кандидата в 2022 году и открыла переговоры о вступлении в июне 2024 года, и с тех пор она быстро создает административные механизмы, необходимые для интеграции в ЕС. Страна запустила комплексные реформы в сфере управления, судебной системы и антикоррупционной политики под руководством решительно проевропейского правительства. Руководство Молдовы рассматривает вступление в ЕС как приоритет национальной безопасности, особенно в условиях региональной нестабильности, вызванной войной России против Украины. ЕС рассматривает интеграцию Молдовы как ключевую для стабильности на восточных рубежах и оказывает значительную политическую и финансовую поддержку. Тем не менее, путь Молдовы осложняется структурными проблемами, включая экономическую уязвимость, энергетическую зависимость и нерешённый конфликт в Приднестровье. Эти факторы делают её присоединение более политически чувствительным и зависящим от готовности ЕС интегрировать страну, всё ещё сталкивающуюся с угрозами безопасности.

Вместе Черногория и Молдова представляют две взаимодополняющие модели расширения: присоединение, основанное на реформировании, и геополитическую интеграцию. Черногория демонстрирует, что устойчивый институциональный прогресс может приблизить страну к членству, а Молдова показывает, что в современных условиях безопасности расширение стало не только политической, но и стратегической необходимостью.

Условные перспективы членства

В нынешнем ландшафте расширения Албания, Северная Македония и Украина рассматриваются как страны с перспективой членства, но при выполнении определённых условий. Все три страны демонстрируют сильную политическую приверженность вступлению в Европейский союз и осуществили заметные реформы своих институтов, однако их путь к членству по-прежнему ограничен специфическими внутренними, региональными и геополитическими вызовами.

Албания является страной-кандидатом с 2014 года и официально открыла переговоры в 2022 году вместе с Северной Македонией. Страна добилась значительного прогресса в судебных и административных реформах, особенно в процессе отбора кадров, что привело к отстранению сотен судей и прокуроров, связанных с коррупцией, продемонстрировав приверженность Албании стандартам верховенства права. Кроме того, политическая стабильность и согласование внешней политики с ЕС укрепили её репутацию как надёжного партнёра. Тем не менее коррупция и слабое управление по-прежнему замедляют реализацию реформ, а ограниченная институциональная способность препятствует выполнению стандартов ЕС. Для устойчивого развития Албании необходимо более глубокое интегрирование в единый рынок ЕС и укрепление экономической устойчивости.

Северная Македония, тесно связанная с Албанией в процессе расширения, давно признана за реформаторское управление и позитивный вклад в региональную стабильность. Преспанское соглашение 2018 года, урегулировавшее давний спор с Грецией, открыло путь для членства в НАТО и возобновило перспективы европейской интеграции. Несмотря на эти достижения, процесс её вступления в ЕС неоднократно задерживался в связи с двусторонним спором с Болгарией относительно вопросов идентичности и языка. Это привело к широкому недовольству среди граждан Северной Македонии и негативно сказалось на доверии общества к процессу расширения ЕС. Северная Македония выполнила большинство ключевых политических и институциональных критериев ЕС. После разрешения спора ожидается, что страна быстро продвинется, поскольку она имеет одну из самых сильных институциональных согласованностей со стандартами ЕС на Западных Балканах.

Украина, в свою очередь, представляет новый тип кандидата, чье вступление определяется геополитическими и структурными условиями. Статус кандидата был предоставлен в 2022 году, а переговоры начались в 2024 году. Процесс вступления Украины тесно связан с её продолжающейся оборонительной войной и послевоенным восстановлением. Страна демонстрирует решимость реформировать структуры управления, перераспределять властные полномочия и усиливать антикоррупционные органы даже в условиях конфликта. ЕС признал прогресс Украины в цифровизации, прозрачности госзакупок и приведении энергетического рынка в соответствие со стандартами ЕС. Тем не менее масштабы необходимых реформ остаются огромными: восстановление инфраструктуры, обеспечение независимости судебной системы и гармонизация национального законодательства с нормативами ЕС займут многие годы. Площадь Украины, её сельскохозяйственное производство и демографический вес также окажут значительное влияние на бюджет ЕС и аграрную политику, что потребует серьёзных внутренних корректировок.

Для сравнения: вызовы Албании - в сфере управления, Северной Македонии - политические и двусторонние, Украины - структурные и геополитические. Все три страны демонстрируют разнообразие условий в процессе расширения. Их прогресс подчёркивает, что будущее расширения ЕС зависит не только от реформ в странах-кандидатах, но и от способности Союза управлять собственной внутренней устойчивостью, доверием и стратегическим видением в условиях растущей глобальной конкуренции.

Потенциальные будущие члены в долгосрочной перспективе

Помимо нынешнего списка кандидатов, Косово и Армения выделяются как потенциальные будущие члены, но только в очень долгосрочной перспективе. Обе страны географически и культурно относятся к Европе и стремятся к более глубокой интеграции, однако сталкиваются с серьёзными политическими и геополитическими вызовами.

С момента провозглашения независимости от Сербии в 2008 году Косово добилось значительного прогресса в создании институциональных основ демократического государства. Оно сформировало работоспособную парламентскую демократию, провело реформу значительной части законодательства в соответствии со стандартами ЕС и подписало Соглашение об ассоциации и стабилизации (SAA) с ЕС в 2016 году - важный шаг на пути к получению статуса кандидата. Однако путь Косово к вступлению остаётся заблокированным из-за непризнания его государственности пятью государствами ЕС - Испанией, Грецией, Румынией, Словакией и Кипром. Отсутствие признания препятствует предоставлению Косово полноценного статуса кандидата, поскольку для любого шага расширения требуется консенсус. Кроме того, остаётся нерешённым спор с Сербией; переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС пока не привели к юридически полноценной нормализации отношений. Тем не менее ЕС продолжает взаимодействие посредством финансовой помощи, либерализации виз и инициатив регионального сотрудничества. Если проблемы признания будут решены и отношения с Сербией нормализованы, Косово сможет продвинуться к статусу кандидата, хотя это потребует политического консенсуса внутри ЕС и региона.

Армения не является формальным кандидатом, но в последнее время предпринимает шаги по укреплению отношений с ЕС. После военного поражения в 2020 году и последующих изменений в общественном мнении Армения начала пересматривать свою внешнеполитическую ориентацию. В 2025 году парламент Армении проголосовал за рассмотрение потенциальной заявки на вступление в ЕС, что стало историческим поворотом в политике. Через Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (CEPA) 2017 года Армения уже тесно сотрудничает с ЕС в сфере реформ управления, экономической модернизации и продвижения прав человека. Однако путь страны ограничен её зависимостью в сфере безопасности от России, членством в ОДКБ и продолжающимся сложным процессом урегулирования отношений с Азербайджаном. Внутри страны Армении необходимо укреплять демократические реформы, независимость судебной системы и диверсифицировать экономику, чтобы уменьшить внешнюю зависимость. Тем не менее ЕС считает Армению перспективным партнёром в рамках Восточного партнерства. Рост ее европейской ориентации может в конечном итоге привести к получению статуса кандидата после укрепления безопасности и суверенитета.

Несмотря на различные условия, и Косово, и Армения отражают долгосрочное видение ЕС в отношении расширения стабильности и демократии в чувствительных регионах - на Западных Балканах и в Южном Кавказе. Поддержка Косово усиливает приверженность ЕС балканскому примирению, а углубление связей с Арменией расширяет влияние ЕС в постсоветском пространстве. Их возможное членство остаётся отдалённой, но символически важной перспективой, зависящей от крупных региональных преобразований и продолжения стратегического вовлечения ЕС.

Текущий ландшафт расширения Европейского Союза демонстрирует разнообразную и несбалансированную картину. Черногория и Молдова показывают ощутимый прогресс, в то время как Албания, Северная Македония и Украина продвигаются при соблюдении определённых условий. Напротив, Сербия, Грузия и Турция сталкиваются с политическим застоем, а Косово и Армения характеризуются долгосрочными устремлениями, осложнёнными нерешёнными проблемами признания и геополитическими вызовами.

Список источников

European Commission (2025) 2025 Enlargement Package: Annual Report on EU Candidate and Potential Candidate Countries. Brussels: European Commission.

Council of the European Union (2025) EU Enlargement Forum 2025 - Completing the Union, Securing our Future. Brussels: Council Press Release, 18 November 2025.

Bruegel (2025) Enlargement and the EU Budget: Assessing the Fiscal and Institutional Impact of New Members. Brussels: Bruegel Policy Report.

European Council on Foreign Relations (ECFR) (2025) Reinventing EU Enlargement: Geopolitical Imperative or Institutional Overstretch? London: ECFR Policy Brief.

Centre for European Policy Studies (CEPS) (2025) Strategic Priorities for the EU's Enlargement Policy. Brussels: CEPS Discussion Paper.

Euronews (2025) "EU Enlargement: How to End the Wait", Euronews Europe, 27 October.

Доступно по ссылке.