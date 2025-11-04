Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Рады выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - дальнейшего развития и процветания.

Еще раз заявляем о желании укреплять и развивать отношения между нашими братскими странами и народами во всех сферах.

Передаем Вашему превосходительству приветствия и выражаем почтение".