Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Рады выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - дальнейшего развития и процветания.
Еще раз заявляем о желании укреплять и развивать отношения между нашими братскими странами и народами во всех сферах.
Передаем Вашему превосходительству приветствия и выражаем почтение".
