Азербайджан принимает участие во Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

4 ноября в Дохе начал свою работу второй Всемирный социальный саммит ООН. В саммите принимают участие более 8 тысяч гостей, в том числе главы государств и правительств, министры, ученые, представители ООН, гражданского общества и частного сектора, молодежных организаций.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, по поручению Президента Азербайджанской Республики страну на саммите представляет делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым.

В состав делегации входят заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, посол в Государстве Катар, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, ответственные сотрудники Кабинета министров и министерства иностранных дел.

