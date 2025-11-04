Инсайдер рассекретил дизайн аналога iPhone Air от Huawei

В преддверии скорого анонса в сети появились первые живые фотографии смартфона Huawei Mate 70 Air, который должен стать ответом китайского бренда на выпущенную ранее компанией Apple новинки - iPhone Air.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Снимок, опубликованный на платформе Weibo, демонстрирует дизайн, который имеет сходство с моделью Mate 70 Pro: закругленные грани и слегка изогнутая средняя рамка, что должно сделать устройство более удобным. Хотя дисплей на опубликованном кадре не в фокусе, более ранние утечки намекали на использование стекла с "микро-кривизной" со всех четырех сторон.

Согласно предварительным данным, Mate 70 Air не будет экстремально тонким. Вместо этого аппарат, по слухам, получит аккумулятор емкостью 6500 мАч, что более чем в два раза превышает заявленную емкость iPhone Air (3149 мАч). Ожидается, что скорость зарядки через порт USB-C достигнет 66 Вт.

Система камер также выглядит более продвинутой по сравнению с решениями, которые обычно встречаются в тонких моделях. Утечки и фото указывают на тройной модуль, включающий основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и перископический телеобъектив на 8 Мп. Также предполагается наличие мультиспектрального сенсора, который должен обеспечить более точную цветопередачу в снимках.

Ожидается, что Huawei Mate 70 Air будет официально представлен в четверг, 6 ноября.