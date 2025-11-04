Назван прогноз по нефтегазовым доходам госбюджета Азербайджана на 2026 г.

Ожидается, что в следующем году доходы от нефтегазового сектора сократятся на 1,876 млрд манатов по сравнению с текущим годом, составив 16,435 млрд манатов, а их доля в доходах государственного бюджета снизится до 42,6% (соответствующий показатель в 2025 году составлял 47,7%).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечено, что относительно небольшой рост доходов государственного бюджета объясняется снижением доходов от нефти. "Анализ бюджета ГНФАР на 2024-2025 годы показал, что трансферты в государственный бюджет формируются не только за счет нефтегазовых доходов, но и за счет доходов от размещения и управления валютными активами ГНФАР. Так, без учета доходов от размещения и управления активами доходы ГНФАР в 2024 году составили 12,244 млрд манатов, а в 2025 году прогнозируются на уровне 10,990 млрд манатов. На фоне этих показателей объем трансфертов из ГНФАР в государственный бюджет составил 12,781 млрд манатов в 2024 году и 14,481 млрд манатов в 2025 году", - отмечается в отчете.