Соперники "Карабаха" сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между "Наполи" и "Айнтрахтом". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру.
Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между "Наполи" и "Айнтрахтом".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.
Этим вечером команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами.
В следующем туре "Наполи" встретится с азербайджанским "Карабахом" 25 ноября. В седьмом туре (21 января) "Карабах" примет "Айнтрахт" на своем поле.
