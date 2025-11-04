Наука становится новой стратегией независимости Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Иногда судьба народа решается не на полях битв и не в нефтяных контрактах. Ее определяет мысль - тихая, упрямая, почти незаметная. Мысль не сверкает, не шумит, не пахнет деньгами. Но именно она становится тем огнем, от которого загорается будущее. Для Азербайджана этим огнем стала наука.

Факел зажег человек, для которого слово "ученый" звучало как "хранитель" - Гейдар Алиев. Он понимал: богатство страны не в недрах, а в умах. Еще в 1970-е, когда большая часть Союза погрузилась в привычную серость, он строил лаборатории, создавал институты, открывал двери мировых университетов для азербайджанской молодежи. Он посылал их учиться не ради галочки в отчете, а чтобы вернуть их домой архитекторами будущего.

Он видел в науке не отрасль, а стратегию. Незадолго до того, как слово "независимость" стало политической реальностью, для него оно уже означало независимость ума. Потому что без самостоятельной мысли не может быть самостоятельного государства.

Те, кто жил в ту эпоху, вспоминают не документы и постановления, а атмосферу - воздух, насыщенный надеждой. Аудитории, где пахло пылью и мечтами. Лаборатории, где инженеры засыпали на чертежах. Молодых аспирантов, которые шли по ночному Баку и обсуждали не политику, а теорию поля, кибернетику, энергию будущего. В стране, пережившей усталость и цензуру, он сумел вернуть смысл - веру в интеллект как в национальную идею.

Гейдар Алиев создал редкий для той эпохи культ - культ знания. Он не просто управлял наукой, он воспитывал народ через нее. Он понимал, что цивилизация начинается не с нефти, а с вопроса, который человек задает сам себе.

Свидетели тех лет говорят об одном и том же: "Он спасал не Академию, он спасал честь азербайджанского интеллекта".

И это не фигура речи. В годы, когда ученый зарабатывал меньше рабочего, когда лаборатории выживали на энтузиазме, а институты - на вере, именно наука сохраняла лицо страны. Она оставалась последней тихой надеждой, что Азербайджан не исчезнет, потому что мыслит.

Эта вера - и была началом современного Азербайджана. Не нефть, не рынок, не армия. А уважение к знанию, которое он посеял, как зерно в выжженной земле.

Теперь это зерно стало лесом.

... Я не раз бывал в залах Национальной Академии наук. Их тишина особенная: это тишина труда, а не покоя. Здесь, где когда-то шел дым лабораторий, сегодня светятся мониторы, но дух остался прежним. Когда в 1993 году Гейдар Алиев вернулся к власти, его первая встреча состоялась именно здесь - в Академии. Это было не совпадение, а символ. Он пришел туда, где хранилась душа страны.

Наука пережила голод, оккупацию, разруху, но не предала идею. И эта верность стала опорой для будущего государства. Великий Лидер знал: если рухнет мысль, рухнет все. Поэтому даже когда в стране не хватало хлеба, находились средства для ученых. Это был жест не экономики, а веры.

С тех пор Академия стала чем-то большим, чем научным институтом. Она стала хранителем национального сознания, своего рода духовным штабом, где формировалась новая элита - люди, умеющие мыслить государственно.

Когда Президентом стал Ильхам Алиев, наука получила не просто поддержку - она обрела стратегическое направление. Он перенес ее в пространство XXI века, где знания измеряются не в книгах, а в технологиях.

Президент сказал: "Сегодня развитие, а также безопасность любой страны определяются ее технологическими возможностями".

Это не лозунг, а формула эпохи. Наука перестала быть привилегией - она стала оружием, энергетикой, дипломатией. Азербайджан из экспортера нефти превращается в экспортера идей.

Созданы фонды, законы, программы. Академия получила новую материальную базу, современное оборудование, цифровые архивы. Но куда важнее - изменилось отношение к ученому. Он снова стал тем, кем был при Великом Лидере Гейдаре Алиеве: стратегическим ресурсом.

Мы живем в век, когда войны выигрывают не армии, а инженеры. И если раньше победу определяли танки, то сегодня - алгоритмы. Искусственный интеллект, кибербезопасность, возобновляемая энергетика - это и есть новые фронты. Азербайджан идет туда уверенно, потому что его руководитель мыслит не сроками, а эпохами.

Мы вступили в эпоху, когда на смену пороху приходит алгоритм, а поле боя перемещается в киберпространство. Сегодня война - это не только окопы и танки, это линии кода, системы управления, искусственный интеллект, способный предсказывать угрозу еще до ее появления.

Президент Ильхам Алиев ясно обозначил приоритет: "Технологическое развитие должно быть для нас ключевым приоритетом".

В этих словах - квинтэссенция новой геополитики. Ведь государство, которое не владеет технологиями, превращается в вассала тех, кто ими управляет. Азербайджан, пройдя путь от угнетенного до созидателя, знает цену независимости и понимает: цифровой суверенитет - продолжение политического.

Когда я думаю о будущем, мне видится не просто страна с развитыми сетями и лабораториями - я вижу Азербайджан как мыслящую систему, где интеллект - не роскошь, а инфраструктура. Уже сегодня создаются исследовательские центры, разрабатываются национальные алгоритмы безопасности, а слово "ученый" звучит почти как "воин". Потому что тот, кто охраняет данные, охраняет Родину.

Кибербезопасность - это новая форма фронта, где противник невидим, но опасен. В мире, где коды стали оружием, даже защита серверов равнозначна защите границ. Государство строит Центр кибербезопасности, а наука обязана снабжать его не только технологиями, но и философией: пониманием того, как сохранять достоинство человека в цифровую эпоху.

Технологии без этики превращаются в чудовище. Но Азербайджан всегда стремился соединить разум и мораль, прогресс и совесть. И в этом - его преимущество.

Есть символы, которые не нуждаются в объяснении. Когда на освобожденных землях Карабаха загораются новые гидроэлектростанции, это не просто энергия - это воскресение земли. Это как если бы сама природа начала писать новую страницу национальной истории.

Возобновляемая энергетика - не только отрасль экономики, это философия будущего: чистая энергия для чистой победы. Азербайджан уже строит солнечные и ветряные станции, а до 2030 года их суммарная мощность достигнет 6000 мегаватт. Но за этой цифрой скрыто нечто большее - это образ страны, которая способна светить не только себе, но и миру.

Так же символично и другое направление - геологоразведка на освобожденных землях. Эти территории, десятилетиями закрытые, сегодня снова дышат. Президент Ильхам Алиев прямо сказал, что в Карабахе и Восточном Зангезуре уже ведутся масштабные работы, и в ближайшие месяцы будут новые открытия.

Для меня это не просто геология, это археология будущего. Мы не просто ищем полезные ископаемые - мы возвращаем Азербайджану его тело и душу. Под каждым слоем земли скрыта не только руда, но и память. И если раньше из Карабаха вывозили камни для чужих храмов, то теперь отсюда вновь поднимается энергия, питающая нашу страну.

Но не только геология требует раскопок. История тоже. Десятилетиями армянская пропаганда извращала прошлое Азербайджана, присваивала топонимы, стирала следы, подменяла понятия. Президент Ильхам Алиев сказал предельно ясно: "мы должны изучать и пропагандировать свою историю".

Это не просто научная задача - это фронт войны за смысл. Когда они переименовали Гейчу в Севан, они хотели стереть не озеро, а память. Но карта истории не поддается фальсификации: даже на картах царской России начала XX века азербайджанские топонимы стоят как печати истины.

Сегодня азербайджанские ученые обязаны вернуть народу историческое имя каждой горы, каждого ручья, каждого камня. Это не вопрос географии - это вопрос достоинства. Ведь нация, потерявшая память, теряет право на будущее.

Я вижу, как новые поколения исследователей, археологов, историков создают труды, выставки, карты, документальные фильмы. Все это - не архив, а оружие. История стала щитом против лжи, и наука вновь превратилась в стража справедливости.

... Есть войны без пушек, без генералов и фронтов. Они не оставляют воронок, но выжигают память.

Самая тихая из них - война за язык.

Язык - это дыхание, которое мы делим с прошлым. Он не принадлежит ни учителям, ни поэтам, ни законам. Он принадлежит ветру, что шепчет над Каспием, и ребенку, который впервые произносит "ана". Когда этот звук исчезает, исчезает целая вселенная.

Язык не умирает сразу - он засыпает. Сначала теряет точность, потом мелодию, потом стыд.

И однажды народ просыпается немым.

Глобализация похожа на прилив: приносит удобство, но стирает очертания берегов. Слова, пришедшие из чужих языков, как пластик в океане - блестят, но не разлагаются. Речь становится серой, без запаха, без вкуса. Мы говорим быстро, но думаем медленно.

Азербайджанский язык - один из тех, что пахнут землей. В нем живет пыль дорог, дым очагов, интонация стариков, сидящих на пороге. Он не просто средство сказать - он способ помнить.

Но сегодня этот язык все чаще прячется под слоем удобных слов, под англицизмами и сетевыми сокращениями. Мы заменяем живое - легким. И теряем не стиль, а саму способность чувствовать фразу, как пульс.

Беречь язык - не значит очищать его до музейной стерильности. Беречь - значит не давать ему иссякнуть.

Он должен звучать и на улицах, и в науке, и в шутках, и в песнях.

Он должен дышать, меняться, но не предавать себя.

Особенно больно слушать, как на чужбине наши дети начинают думать на других языках. Это не измена - это медленное забвение. Но язык, как старый дом, ждет возвращения. Стоит только открыть дверь - и он впустит, узнает, простит.

Каждое слово, сказанное по-азербайджански, - это акт возвращения.

Каждая фраза - кирпич в стене, которая удерживает нас от забвения.

Если язык жив, жив народ.

Язык - это не знание, а память, не правило, а пульс.

Когда говоришь на нем, ты не просто произносишь - ты продолжаешь.

Ты - мост между теми, кто был, и теми, кто будет.

И, может быть, именно поэтому народы умирают не от войн, а от тишины.

Наука - это не только формулы, графики и лабораторные халаты. Это зеркало, в котором народ видит самого себя - свое достоинство, свою совесть, свой масштаб.

Наука измеряет не только прогресс, но и мораль, потому что лишь тот народ достоин будущего, который умеет думать.

Когда Великий Лидер создал систему науки, он тем самым спас не только институты, но и саму идею нации. Он сделал знание убежищем для духа, превратил образование в форму выживания. Его сын превратил это выживание в движение - движение вперед, к технологиям, к независимости ума. Между этими двумя эпохами лежит путь от темноты к свету, от инстинкта к разуму.

Сегодня мы живем в эпоху, когда мышление стало новой формой защиты, а интеллект - новой формой власти. В мире, где оружие меняет форму, а информация становится оружием, наука - это и есть оборона.

Промедление в ней равносильно поражению.

Наука - не факультет, не сектор, не пункт бюджета. Это судьба народа, прошедшего через огонь и пыль, но сумевшего сохранить внутренний свет. Свет, который впервые зажег в сердцах Гейдар Алиев - не свет прожектора, а свет разума, человеческого достоинства.

История Азербайджана - это не просто летопись побед. Это хроника мысли.

От академических институтов 1970-х до цифровых платформ XXI века тянется незримая линия - линия света, проложенная рукой Великого Лидера и продолженная его сыном.

Каждое поколение добавляло к этой линии свое звено - инженеров, исследователей, педагогов, программистов.

Все, что мы построили, родилось не из нефти, а из ума.

Пока мир торговал энергоресурсами, Азербайджан инвестировал в интеллект.

Когда другие страны измеряли богатство в баррелях, мы начали измерять его в идеях.

И оказались правы: в XXI веке интеллект стал новой валютой.

Наша Победа в Отечественной войне - это не только подвиг духа, но и триумф ума.

Мы победили не числом, а мышлением; не только мужеством, но и технологиями.

Дроны, аналитические системы, навигационные комплексы, инженерные решения - все это было рождением науки в действии.

Мы доказали: знание может защищать Родину так же надежно, как оружие.

Когда президент сказал, что Азербайджан сегодня хозяин всех своих суверенных земель, на которых строит и созидает, - в этих словах не только политика, но и философия.

Созидание - это воскрешение. Восстановление разрушенных городов и институтов - не просто работа строителей, это акт памяти.

Карабах и Восточный Зангезур сегодня превращаются в огромные лаборатории будущего. Там возводятся университеты, исследовательские кластеры, энергетические центры. Но суть не в стенах и приборах. Суть в возвращении интеллекта на землю, которая слишком долго молчала.

Теперь она снова говорит - языком науки, языком света.

Я вижу Азербайджан будущего как страну, где свет исходит не только от фонарей и небоскребов, но от умов.

Где инженеры и ученые - герои, потому что их труд - это тоже оборона, тоже служение.

Где знание становится не роскошью, а дыханием.

Великий лидер Гейдар Алиев сделал науку сердцем государства.

Президент Ильхам Алиев превратил ее в двигатель развития.

А народ Азербайджана сделал ее своей судьбой.

Потому что в этой стране разум - не элитарная привилегия, а форма патриотизма.

Здесь интеллект не противопоставлен вере, он - ее продолжение.

Здесь знание не предмет, а путь, который ведет не только к прогрессу, но и к свободе.

И пока в Баку горят огни университетов, пока новые поколения открывают, проектируют, исследуют - свет, зажженный Великим Лидером, не погаснет.

Он будет гореть ровно и уверенно - как вечный свет разума, который делает народ живым, а государство - вечным.