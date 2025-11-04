На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла

Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Она началась в 20:15 мск и достигла максимума в 20:34.

"Балл события - X1.8. Место формирования - активная область 4274. Область находится примерно под углом 55-60 градусов от направления на Землю. В целом такое удаление считается относительно безопасным, но от крупных вспышек выбросы иногда идут под углами до 90 градусов", - говорится в публикации.