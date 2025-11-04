https://news.day.az/hitech/1793174.html На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале. Она началась в 20:15 мск и достигла максимума в 20:34. "Балл события - X1.8. Место формирования - активная область 4274.
На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла
Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
Она началась в 20:15 мск и достигла максимума в 20:34.
"Балл события - X1.8. Место формирования - активная область 4274. Область находится примерно под углом 55-60 градусов от направления на Землю. В целом такое удаление считается относительно безопасным, но от крупных вспышек выбросы иногда идут под углами до 90 градусов", - говорится в публикации.
