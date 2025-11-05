https://news.day.az/society/1793192.html Стало известно, кто станет ведущим Парада Победы в Баку Через три дня на площади Азадлыг в Баку состоится парад, посвящённый 5-летию нашей Победы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ведущим парада назначен известный телеведущий АзТВ Мумтаз Халилзаде. Известно, что он уже приступил к репетициям.
Стало известно, кто станет ведущим Парада Победы в Баку
Через три дня на площади Азадлыг в Баку состоится парад, посвящённый 5-летию нашей Победы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ведущим парада назначен известный телеведущий АзТВ Мумтаз Халилзаде.
Известно, что он уже приступил к репетициям.
Командовать парадом, как и в прошлые разы, будет первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооружённых сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев.
Отметим, что Парады Победы ранее проходили в декабре 2020 года в Баку и 8 ноября 2023 года в Ханкенди.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре