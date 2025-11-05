"Арсенал" на выезде разгромил пражскую "Славию"

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались чешская "Славия" и английский "Арсенал".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходила на стадионе "Фортуна Арена" в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев из Баку, Азербайджан. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 32-й минуте счет в игре открыл вингер лондонской команды Букайо Сака, реализовавший 11-метровый удар. В начале второго тайма полузащитник Микель Мерино укрепил преимущество "канониров". На 68-й минуте Мерино довел счет до разгромного.

В следующем туре "Арсенал" встретится с "Баварией" (26 ноября), а "Славия" - с "Атлетиком" Бильбао (25 ноября).