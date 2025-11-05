В Telegram появится новая функция для заработка

В бета-версии популярного мессенджера Telegram были обнаружены признаки внедрения новой функции - аукциона для продажи и приобретения подарков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация об этом появилась в Telegram-канале "Код Дурова".

Согласно предварительным данным, подарки, которые пользователи могут отправлять друг другу, теперь будут реализовываться в формате торгов. Сообщается, что они будут выставляться на продажу лотами, состоящими из пятидесяти штук. Участники смогут делать ставки, используя внутреннюю валюту платформы - "Звезды"/Stars.

Механизм торгов предполагает, что пользователи, занявшие позиции в Топ-50 по размеру сделанной ставки, получат соответствующую партию подарков. Ставки остальных участников будут перенесены в следующий раунд, где будет разыграна очередная партия. Этот процесс продолжится до тех пор, пока все доступные подарки не будут распределены.

Важной особенностью системы является гарантия возврата средств: если в итоге пользователь ни разу не попал в число пятидесяти победителей за все раунды и не получил подарок, все потраченные на ставки "Звезды" будут ему возвращены.

Telegram, основанный Павлом и Николаем Дуровыми в 2013 году, является одним из ведущих в мире кроссплатформенных мессенджеров для обмена различными типами сообщений и медиафайлами.