Мир укрепит суверенитет Армении и Азербайджана

Арарат Мирзоян уверен, что мир позволит Армении и Азербайджану значительно укрепить свой суверенитет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване.

"Любой конфликт создаёт благоприятную почву для того, чтобы третьи страны преследовали собственные интересы и усиливали влияние на стороны конфликта", - отметил Мирзоян.

Ранее он сообщил, что Армения и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов.