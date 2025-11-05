https://news.day.az/world/1793267.html Мир укрепит суверенитет Армении и Азербайджана - Мирзоян Арарат Мирзоян уверен, что мир позволит Армении и Азербайджану значительно укрепить свой суверенитет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване.
"Любой конфликт создаёт благоприятную почву для того, чтобы третьи страны преследовали собственные интересы и усиливали влияние на стороны конфликта", - отметил Мирзоян.
Ранее он сообщил, что Армения и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов.
