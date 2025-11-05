https://news.day.az/tourism/1793233.html Армения и Турция увеличат количество авиарейсов Армения и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване. По словам Мирзояна, к выполнению рейсов будет подключён аэропорт "Ширак" в Гюмри - втором по величине городе Армении.
Армения и Турция увеличат количество авиарейсов
Армения и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване.
По словам Мирзояна, к выполнению рейсов будет подключён аэропорт "Ширак" в Гюмри - втором по величине городе Армении.
"У нас с Турцией очень интенсивный диалог, и постепенно мы можем прийти к конкретным результатам", - отметил Мирзоян.
