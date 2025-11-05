Сегодня освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур превратились в территорию инновационного и устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском и Джабраильском районах Вахид Гаджиев на конференции "Пять лет Победы: Победа государственности и закона" в Зангилане.

Он отметил, что города и села, разрушенные во время оккупации, активно восстанавливаются:

"Строятся аэропорты, дороги, мосты, туннели и другие объекты, прокладываются линии электропередач и водоснабжения. В регионе формируется одна из новых моделей будущего развития Азербайджана. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на свои исконные земли. Они уже поселились в восстановленных селах Агалы и Мамедбейли Зангиланского района, в первом жилом массиве города Джабраил и в селе Хоровлу".