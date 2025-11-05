https://news.day.az/officialchronicle/1793258.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы - ФОТО 5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы - ФОТО
5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре