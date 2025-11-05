Apple реанимирует Slide to unlock

Apple возвращает старую механику управления. В бета‑версии iOS 26.1, которую изучили журналисты MacRumors, отключение будильника теперь производится не кнопкой "Стоп", а смахиванием вправо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, эта знакомая многим пользователям схема - та же, что когда‑то называли Slide to unlock - дебютировала в оригинальном iPhone в 2007 году.

В бета‑сборке iOS 26.1 при появлении будильника на экране появится ползунок, который нужно будет провести вправо, чтобы выключить сигнал. Редакция MacRumors отмечает, что в ранних сборках iOS 26 разработчики использовали простую кнопку "Стоп", которую легко можно было случайно нажать во сне. Возвращение слайдера, по всей видимости, направлено на снижение числа ложных отключений и на более наглядное подтверждение действия пользователя.

Слайдер Slide to unlock впервые появился вместе с первым iPhone в 2007 году и оставался в интерфейсе Apple до 2016 года, когда компания перешла на другие способы разблокировки. Появление похожего механизма в будильнике показывает, что Apple иногда возвращается к старым паттернам интерфейса, если они решают практические задачи удобства и безопасности. Официальную дату релиза iOS 26.1 еще не объявили, издание отмечает, что стабильная версия обновления должна выйти в ближайшие дни.