В Баку проходит курс НАТО - ФОТО
В рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО в Баку проводится курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в мероприятии, организованном в Центре военных игр Национального университета обороны, участвуют соответствующие военнослужащие НАТО и стран-партнёров.
"Цель курса ‒ сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединённых сил Альянса.
Отметим, что в мероприятии, в целом, принимают участие до 39 представителей стран-членов и партнёров НАТО", - говорится в информации ведомства.
