Тренер «Барселоны» собирается покинуть пост

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик планирует покинуть свой пост по окончании текущего сезона.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ABC.

Немецкий наставник уведомил членов тренерского штаба о своем решении, которое обусловлено профессиональным выгоранием и неудовлетворенностью внутренней обстановкой в клубе.

Флик возглавил каталонскую команду в 2025 году, сменив на этом посту Хави Эрнандеса. Контракт тренера с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года. Под его руководством команда провела 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений.

В минувшем сезоне "Барселона" выиграла три трофея из четырех возможных - чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому "Интеру": оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

"Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, набрав 25 очков. В лиге чемпионов команда идет на 11-й строчке - 6 очков в 3 матчах.