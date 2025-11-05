https://news.day.az/world/1793291.html

Яркие полярные сияния в Европе - ВИДЕО

Магнитная буря вызвала яркие полярные сияния на севере Европы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ученые говорят, что на Солнце произошло сразу несколько вспышек и выбросов корональной массы, так что в ближайшие дни опять будет "штормить". Представляем вашему вниманию данное видео: