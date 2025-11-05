Азербайджан представил опыт в сфере жилищной политики на Всемирном саммите по социальному развитию

Делегация Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре принимает участие во II Всемирном саммите по социальному развитию, проходящем 4-6 ноября в столице Катара - Дохе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Госкомитета Анар Гулиев выступил в рамках сессии "Доступное жильё как основа социального развития" и подчеркнул, что жилищная политика является одним из ключевых факторов социального благополучия и инклюзивного роста.

Он отметил, что национальная жилищная политика Азербайджана рассматривает жилье как важнейшую основу социальной стабильности и инклюзивного развития. Среди ее приоритетов - поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур, а также создание устойчивых, современных и комфортных для жизни городов.

А.Гулиев сообщил, что Азербайджан был избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы ООН по реализации резолюции Ассамблеи по населенным пунктам "Достойное жилье для всех" и продолжит активно вносить вклад в продвижение справедливой и устойчивой жилищной политики.

Председатель Госкомитета также напомнил, что важной международной платформой для продолжения обсуждений станет Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдёт в Баку 17-22 мая 2026 года, и пригласил всех партнеров принять участие в мероприятии на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".