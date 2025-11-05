Тяжелая авария на трассе Баку–Сумгайыт

На трассе Баку-Сумгайыт произошла тяжелая авария.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за дождливой погоды грузовик потерял управление и врезался в металлическое ограждение.

Машина получила серьёзные повреждения, часть груза рассыпалась на дорогу, были разрушены ограждения и повреждён осветительный столб, создавая опасную ситуацию.