Тяжелая авария на трассе Баку–Сумгайыт

На трассе Баку-Сумгайыт произошла тяжелая авария.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за дождливой погоды грузовик потерял управление и врезался в металлическое ограждение.
Машина получила серьёзные повреждения, часть груза рассыпалась на дорогу, были разрушены ограждения и повреждён осветительный столб, создавая опасную ситуацию.
