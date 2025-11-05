8 ноября - символ национальной воли и исторической Победы Азербайджана

8 ноября - дата, которая навсегда останется в памяти азербайджанского народа. Это не только день военной победы, но и праздник национальной воли, политической дальновидности и государственности.

Как передает Day.Az, об этом Trend рассказал политолог Азер Гараев.

Он отметил, что именно 8 ноября 2020 года, освободив город Шуша, азербайджанская армия вступила в решающую фазу Отечественной войны, создав главный фактор, обеспечивший капитуляцию Армении. По его словам, эта Победа не стала результатом внезапных решений или краткосрочных планов - она была итогом многолетней продуманной, последовательной и целенаправленной политики.

"8 ноября - это не только символ освобождения от оккупация территорий, но и летопись борьбы и возрождения азербайджанской государственности. Процессы, стоящие за Днем Победы, являются кульминацией последовательной политики и дипломатической борьбы, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым на протяжении многих лет.

Конец XX века стал для Азербайджана временем как обретенной свободы, так и серьезных испытаний. Молодое независимое государство столкнулось с многочисленными политическими, экономическими и военными трудностями. В условиях неразвитой армии и слабых государственных институтов около 20 процентов территории страны были оккупированы в результате армянской агрессии. В тот период голос Азербайджана на международной арене был слабым.

С возвращением Гейдара Алиева к власти в 1993 году в стране была восстановлена стабильность, укреплены основы государственности. Именно тогда были заложены политические, дипломатические и экономические предпосылки будущей Победы", - подчеркнул А.Гараев.

Политолог сказал, что с избранием Ильхама Алиева Президентом в 2003 году Азербайджан вступил в новый этап развития. Под руководством Президента Ильхама Алиева страна системно укрепляла экономику и армию. Глава государства с самого начала подчеркивал, что экономическая мощь Азербайджана станет основой его военной силы. Эта стратегия быстро принесла результаты: благодаря эффективному управлению нефтяными доходами экономика Азербайджана стала одной из самых динамично развивающихся в регионе.

По его словам, начиная с середины 2000-х годов азербайджанская армия превратилась в одну из сильнейших в регионе. Были внедрены современные технологии и системы вооружения, проведены кадровые реформы, сформирован профессиональный офицерский корпус. Рост национального духа, повышение боеготовности и стратегическое военное сотрудничество с Турцией стали ключевыми факторами будущей Победы. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что мы должны быть готовы в любой момент освободить родные земли от оккупантов. Это было не просто политическое заявление - это было выражением психологической и идеологической подготовки, которая велась годами.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан вступил в новую эпоху - период дипломатических успехов. Внешняя политика главы государства была сбалансированной и многовекторной: она основывалась на атмосфере взаимного доверия с Западом, Россией и исламским миром. Азербайджан был признан надежным партнером в международном сообществе, занял активную позицию на таких площадках, как ООН, Совет Европы и Движение неприсоединения. В результате в карабахском вопросе агрессивная сущность Армении была разоблачена, а мировое сообщество стало принимать позицию Азербайджана как справедливую и законную. Все это служило одной цели - укреплению дипломатической и правовой базы для освобождения Карабаха.

27 сентября 2020 года, в ответ на очередную провокацию армянской армии, Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. Президент Ильхам Алиев четко обозначил суть операции: "Мы сражаемся на своей земле, <...>, мы восстанавливаем свою территориальную целостность". Это была не просто военная операция - это начало 30-летней борьбы азербайджанского народа за справедливость. Война длилась всего 44 дня, но за этот короткий срок азербайджанская армия достигла беспрецедентных результатов в современной военной истории, продемонстрировав тактическое и технологическое превосходство. Использование беспилотников, координация действий в режиме реального времени, высокая мотивация и профессиональное руководство полностью разгромили армянскую армию.

Освобождение города Шуша стало самым драматичным и решающим моментом войны. Несмотря на сложный рельеф, неблагоприятные условия и оборону противника, азербайджанские военнослужащие проявили исключительный героизм. Исторические слова Президента Ильхама Алиева - "Шуша наша! Карабах наш!" - были не просто военным заявлением, а началом новой эры в истории независимого Азербайджана. Освобождение города Шуша стало психологическим потрясением для армянской армии и привело к подписанию акта о капитуляции 10 ноября 2020 года", - сказал А.Гараев.