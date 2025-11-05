В Баку полностью перекроют эти дороги

Сегодня с 10:00 до 16:00 в некоторых улицах и проспектах Баку движение транспорта будет полностью ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Ограничение будет применяться на следующих улицах и проспектах:

От Дворца водных видов спорта Баку, со стороны здания Телетеатра и улицы Шейх Шамил в направлении кольца "Азнефт";

Участки проспекта Нефтчиляр, улицы З. Алиева, У. Гаджибейли и проспекта 8 Ноября;

Участок Бульвара Белого города - от улицы Х. Рустамова до улицы Я. Сафарова движение будет ограничено.

"В качестве альтернативы водители, выезжающие в столицу с южного направления, могут, минуя кольца "Азнефт" и "Нефтчиляр", двигаться по 14-му километру трассы Баку-Сальян в сторону кольца Лёкбатан, а затем через третью кольцевую дорогу - через "20 Января" или Йени Ясамал.

Также жителям 20-го участка и поселка Байыл рекомендуется пользоваться внутренними дорогами посёлка, двигаясь по улице Курбана Аббасова, а затем по улицам Теймура Элчина, Мехди Гусейна и Лермонтова в сторону центра.

Водителям, которые намерены двигаться из центра города в сторону районов Хатаи и Низами, рекомендуется маршрут через улицу Ш. Бадалбейли, проспект Свободы, улицы Низами и Я. Сафарова. Водители, направляющиеся с проспекта Гейдара Алиева в сторону Ясамала и других направлений, могут двигаться по улице Я. Сафарова, а затем проехать по улицам 28 Мая, Р. Бехбудова, Физули и А. Шаига.

Дополнительно сообщается, что на въездах и выездах улиц и проспектов, на которых будет применено ограничение, сотрудники дорожной полиции организуют регулирование движения, направляя транспортные средства на альтернативные маршруты.

Участникам дорожного движения рекомендуется учитывать указанные ограничения, по возможности воздерживаться от использования личных автомобилей и, по возможности, пользоваться при поездках в центральную часть города только общественным транспортом", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что аналогичные ограничения будут применены и завтра.