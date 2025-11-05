Карабахская земля не открыла чужакам всех своих секретов

Автор: Лейла Таривердиева

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах начинаются работы по оценке ситуации с полезными ископаемыми. Агентство геологической разведки уже приступило к подготовительным работам в этом направлении. Ранее сообщалось, что в течение двух месяцев на освобожденных территориях будут проведены литологические, петрографические и минералогические исследования, полевые измерительные работы для изучения перспективных зон поиска полезных ископаемых, а также осуществлена магнитная разведка на расстоянии 150 км.

Для выполнения этих работ было выбрано ООО "Geo Company". Это отечественная компания, предоставляющая услуги по геологической разведке. С компанией уже заключен договор. Ожидается, что разведочные работы обойдутся в сумму около 200 тысяч манатов.

В понедельник Президент Ильхам Алиев выступил с речью на собрании по случаю 80-летия Национальной академии наук Азербайджана. Помимо прочих горящих тем, он затронул и тему богатства недр освобожденных регионов.

По словам главы государства, геологоразведочные работы имеют очень большое значение, особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре, потому что в советское время эта территория не была должным образом исследована. Но даже если бы и была, то с технологиями того времени ее все равно невозможно было бы полностью изучить, отметил Президент. А имеющиеся сегодня технологии открывают для геологической разведки большие возможности.

"По моему указанию уже несколько месяцев проводится большая геологическая работа в Карабахе и Восточном Зангезуре. Я призываю азербайджанских ученых заниматься этой работой, даю указание и государственным структурам. Считаю, что в ближайшие несколько месяцев мы станем получать очень хорошие новости. У нас богатейшие природные ресурсы - месторождения золота, серебра, меди, полиметаллов. Их открытие, разведка, разработка принесут нам большую пользу, приведут к созданию большого количества рабочих мест в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

На днях мы как раз коснулись темы полезных ископаемых на территориях, прежде находившихся под армянской оккупацией, в контексте исчезновения данных об их геологической оценке, точнее, о незаконном вывозе этих данных из республики в 1988 году. Результаты исследований, проводившихся на этих территориях в советское время, оказались в Армении, но так и не были применены к делу. Видимо, по той причине, что оккупант не хотел вкладываться в капиталоемкие проекты, не имея гарантий прочности статус-кво. Захваченные земли так и не были признаны за Арменией, а на международном уровне постоянно подтверждалась поддержка территориальной целостности Азербайджана. Поэтому армянская сторона занималась тем, что грабила уже разведанные и переданные в работу месторождения.

Даже если бы эти доклады и ценные материалы не были выкрадены, все равно, как и отметил глава государства, прежние технологии не позволяли получать полную картину. Теперь в Карабах и Восточный Зангезур вернулись полноправные хозяева, которые с применением имеющихся у Азербайджана возможностей смогут эту полную картину получить.

Однако и уже имеющиеся данные о недрах освобожденных регионов позволяют геологам называть Карабах и Восточный Зангезур азербайджанским Уралом, имея в виду богатство и разнообразие имеющихся там минеральных ресурсов. На этих территориях имеется более 800 месторождений полезных ископаемых.

До оккупации в официальный баланс Азербайджана были включены запасы 167 месторождений полезных ископаемых, обнаруженных в Карабахе. Из них 141 - это месторождения твердых рудных и нерудных пород, 26 - месторождения подземных пресных и термальных вод, 16 - месторождения питьевых подземных вод.

Известно, что в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах сосредоточены большие запасы золота, меди, ртути, свинца и цинка. Имеются значительные запасы таких строительных материалов как мрамор, гранит, туф, базальт, известняк, перлит, алебастр, вермикулит и сырье для производства цемента и глины. Помимо этого, есть залежи хромита, каменного угля, декоративных и поделочных камней, а также редкоземельных металлов.

Наиболее богат драгоценными металлами Восточно-Зангезурский экономический район. Особенно это касается Кяльбаджарского и Зангиланского районов. Кяльбаджар можно смело назвать хранилищем золотого запаса Азербайджана. В результате геологоразведочных работ, проводимых здесь с 1950-х годов, были открыты месторождения полезных ископаемых, запасы которых подсчитаны и включены в государственный баланс. До 1993 года, то есть до армянской оккупации, в Кяльбаджарском районе имелись залежи 130 тонн золота, 190,33 тонн серебра, 45,82 тонны теллура, 248,89 тонны селена, 939 тонн ртути.

Самые известные золотоносные месторождения на территории Кяльбаджара это Сеюдлю с запасами 112,5 тонны, Агдуздаг и Тутгун с запасами более 13 тонн. На последнем уже идут геологоразведочные работы. На территории района имеются и другие перспективные участки, где также начались исследования. Агдуздаг имеет около 100 золотоносных кварцевых, кварцево-карбонатных жил, в 5 из которых установлена минерализация золота промышленного значения. Золотые руды месторождения подразделяются на две категории - чистое золото и электрум. Электрум это сплав золота с 35-40 процентами серебра.

В период оккупации месторождение Сеюдлю - крупнейшее на Кавказе - незаконно эксплуатировалось армянскими и зарубежными компаниями. Согласно международно признанным границам Азербайджана, 75 процентов месторождения приходятся на азербайджанскую территорию. Месторождение состоит из 23 золотоносных жил, 17 из которых расположены непосредственно в Кяльбаджаре, и лишь 6 - на армянской стороне. Несмотря на это, в свое время Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР на своих картах указала это месторождение, исходя из данных Академии наук Армянской ССР, то есть целиком находящимся на территории Армении. Лишь в процессе добычи выяснилось, что данные, представленные армянскими учеными, были ложными. В период оккупации месторождение разграблялось с участием российской добывающей компании, которая тоже думала, что работает на территории Армении и все по закону. Возможно, это были просто попытки оправдаться перед Баку.

В Зангилане основные запасы золота сосредоточены на месторождении Вежнали. В одном из блоков месторождения имеется 2 169 тонны золота, в другом - 4 347 тонн.

В целом, в годы армянской оккупации разграблению подверглись месторождения Сеюдлу и Гызылбулаг в Кяльбаджаре, Вежнели в Зангилане, Демирли в Тертере и многие другие. Факты незаконной добычи были подтверждены съемками со спутника Azersky ОАО "Азеркосмос". В целом инвестировали в незаконную добычу на захваченных Арменией территориях 20 стран.

Помимо грабежа, армянская сторона делала также попытки вести геологоразведку на захваченных землях. В Ханкенди была создана "геологическая лаборатория", проводившая изыскательские работы. Как сообщали армянские СМИ, в результате этих работ в Агдеринском районе было выявлено наличие руд цветных металлов и каменного угля, в Ходжавендском найден цинк, свинец, медь, золото, серный колчедан и голландский шпат. Для углубленной разведки и оценки требовались средства и специалисты. Сепаратисты рассчитывали, что находки заинтересуют зарубежных инвесторов. Однако желающих вкладываться в разработку в "серой зоне" не нашлось. Если не считать армянских миллиардеров из России и собственно армянских добывающих компаний.

Азербайджанская земля не открыла оккупантам всех своих секретов.