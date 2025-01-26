Золото Карабаха - еще один стимул для экономического прорыва Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

По данным Госкомстата, в 2024 году в Азербайджане было произведено 2663,5 кг золота. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 3,5 процента. Тем не менее, эксперты дают позитивные прогнозы, отмечая, что грядущий рост будет связан с началом работ на освобожденных территориях. Для таких прогнозов имеются предпосылки.

В конце декабря Милли Меджлис Азербайджана утвердил правила выдачи разрешения на реализацию "Соглашения о восстановлении, разведке, разработке и разделе добычи золоторудного месторождения Сеюдлю (Зод)". Cоглашение было подписано 10 декабря прошлого года в Баку между ЗАО AzerGold, ООО Asian Mining Holding FZ и совместной компанией AzerGold.

Если говорить об освобожденных от армянской оккупации территориях, то наиболее богат драгоценными металлами Восточно-Зангезурский экономический район. Особенно это касается входящих в него Кяльбаджарского и Зангиланского районов. По последним данным, запасы золота в Кяльбаджаре составляют143 тонны, в Зангилане - 6,5 тонны.

Кяльбаджарский район можно смело назвать хранилищем золотого запаса Азербайджана. Самые известные месторождения на его территории это Сеюдлю с запасами 112,5 тонны, Агдуздаг и Тутгун с запасами более 13 тонн. На последнем уже идут геологоразведочные работы. На территории района имеются и другие перспективные участки, где также начались исследования.

К разработке месторождения золота Агдуздаг в Кяльбаджарском районе привлечены иностранные инвесторы. В мае 2021 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о регулировании некоторых вопросов, связанных с изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений Гашгачай, Эльбейдаш и Агдуздаг. Согласно распоряжению, изучение, исследование разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения Гашгачай на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bakır A.Ş., а работы на рудных месторождениях Эльбейдаш и Агдуздаг - компании Artvin Maden A.Ş. Обе компании являются турецкими. Отметим, что Eti Bakır является ведущей горно-металлургической компанией Турции.

Рудное месторождение Агдуздаг находится в юго-восточной части Кельбаджарского района и имеет около ста золотоносных кварцевых, кварцево-карбонатных жил, в пяти из которых установлена минерализация золота промышленного значения. Золотые руды месторождения подразделяются на две категории - чистое золото и электрум. Электрум это сплав золота с 35-40 процентами серебра. Медно-полиметаллическое месторождение Эльбайдаш и месторождение Гашгачай расположены на склонах хребта Муровдаг.

В Зангилане основные запасы золота сосредоточены на месторождении Вежнали. В одном из блоков месторождения имеется 2 169 тонны золота, в другом - 4 347 тонн.

В 1997 году Азербайджан подписал договор с британской компанией Anglo Asian Mining, который предусматривал освоение шести месторождений: одно в Нахчыване, два в Гедабекском районе и три в Кяльбаджарском и Зангиланском районах. Доля Азербайджана в договоре составила 51 процентов. Всего на этих 6 месторождениях планировалось добыть 400 тон золота. Несмотря на то, что в тот период указанные территории находились под армянской оккупацией, Баку принял очень мудрое и дальновидное решение. Участие в соглашении британской стороны говорило об однозначном признании ею территорий азербайджанскими и заинтересованности в их скорейшем освобождении.

В период оккупации месторождение Сеюдлю - крупнейшее на Кавказе - незаконно эксплуатировалось компанией GeoProMining Gold ("дочка" российской GeoProMining Investment). Согласно международно признанным границам Азербайджана, 75 процентов месторождения приходятся на азербайджанскую территорию. Месторождение состоит из 23 золотоносных жил, 17 из которых расположены непосредственно в Кяльбаджаре, и лишь 7 - на армянской стороне. Несмотря на это, в свое время Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР на своих картах указала это месторождение, основываясь на данных АН Армянской ССР, то есть целиком находящимся на территории Армении. Лишь в процессе добычи выяснилось, что данные, представленные армянскими учеными, были ложными. В период оккупации Кяльбаджара армяне расхищали подземные богатства Азербайджана, будучи уверенными, что работают на территории Армении. Самое интересное, что такого мнения соседи продолжают придерживаться и после освобождения района. Даже спутниковые съемки не смогли их убедить. А те, кого убедили, стали успокаивать армянскую общественность, утверждая, что главные запасы все равно остались в Армении, а в Кяльбаджаре - одни лишь хвостохранилища.

Российская GeoProMining Gold благодаря разграблению месторождения Сеюдлю превратилась в четвертого по масштабу налогоплательщика Армении. Так, в 2019 году она выплатила в государственный бюджет Армении в виде налогов 32 миллиона долларов, а общий доход компании составил 126 миллионов долларов.

После освобождения Кяльбаджара компания-нарушитель была вынуждена свернуть работы и вывести всю технику. В апреле 2023 года российская "дочка" сообщила, что приостанавливает работы и в Армении, якобы из-за обстрелов с азербайджанской стороны. На самом деле причина была в истощении поверхностных запасов армянского участка и неготовности компании к разработке подземных запасов. После остановки добычи были уволены сотни рабочих. В мае прошлого года в правительстве Армении сообщили, что эксплуатация открытого рудника в Сотке скоро будет прекращена. Однако в октябре армянские СМИ написали о восстановлении добычи подземным способом. Причем, замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Арутюнян в пик прежней версии признал, что работы были прекращены ранее именно из-за истощения поверхностных запасов.

Отметим, что Кяльбаджарский район - один из самых богатых подземными и наземными природными ресурсами регионов страны. В результате геологоразведочных работ, проводимых здесь с 1950-х годов, были открыты месторождения полезных ископаемых, запасы которых подсчитаны и включены в государственный баланс. До 1993 года в Кяльбаджарском районе имелись залежи 130 тонн золота, 190,33 тонн серебра, 45,82 тонн теллура, 248,89 тонн селена, 939 тонн ртути.

В целом, в годы армянской оккупации разграблению подверглись месторождения Сеюдлу и Гызылбулаг в Кяльбаджаре, Вежнели в Зангилане, Демирли в Тертере и многие другие. Факты незаконной добычи были подтверждены съемками со спутника Azersky ОАО "Азеркосмос". К разграблению богатств недр Азербайджана имели отношения компании таких стран, как Великобритания, Франция, Иран, США, Россия, Швейцария, Германия, Голландия и других. В целом инвестировали в незаконную добычу на захваченных Арменией территориях 20 стран.

Восстановление Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета открыло перед азербайджанской горнодобывающей компанией AzerGold и Anglo Asian Mining plс новые возможности для расширения своей деятельности.

В июле текущего года компания AzerGold стала участником соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку рудных месторождений Азербайджана, ранее заключенного с британской золотодобывающей компанией Anglo Asian Mining plc. В соглашение были внесены изменения, согласно которым участником СРП от Азербайджана вместо министерства экологии и природных ресурсов стала AzerGold. Незначительные поправки были внесены и в отношении использования объектов на контрактных площадях Гызылбулаг, Демирли и Вейжнали.

По мнению специалистов, Азербайджан имеет уникальное геологическое строение, говорящее о больших запасах драгоценных металлов. В период армянской оккупации эксперты, говоря о перспективах, отмечали, что все будет зависеть от урегулирования карабахского конфликта, так как основные запасы золота и прочих ценных металлов сосредоточены именно на захваченных землях. Причем, есть вероятность открытия и новых залежей, в том числе и рассыпного золота.

Сегодня карабахская проблема решена, и богатства азербайджанских недр, которые не успели разграбить оккупанты, вновь находятся в руках тех, кому принадлежит. Не сомневаемся, что ими распорядятся с максимальной пользой для Азербайджана.